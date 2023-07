Festbeginn am Samstag um 18.00 Uhr mit einer Schauübung.

Später am Abend gibt es eine kleine Auswahl an Bargetränken. Start am Sonntagmorgen ab 10.00 Uhr zum Frühschoppen. Im Anschluss gibt es neben dem üblichen Festessen zum Mittagstisch Maultaschen und Kartoffelsalat, Salatteller und Chili sin Carne. Kaffee und Kuchen runden das kulinarischen Angebot ab. Für die Kinder gibt es am Nachmittag eine kleine Spielstraße von der Jugendfeuerwehr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !