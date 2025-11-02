Feuerwehrmann Sam - Abenteuer auf der Dino Insel

Feuerwehrmann Sam rettet weiter... Nach dem Erfolg von „Feuerwehrmann Sam Live!

Der verlorene Piratenschatz“ kehrt der Held der Nachbarschaft mit einem nagelneuen Theaterabenteuer zurück! Gemeinsam mit dem Feuerwehrteam, Mandy und seinen Freunden tritt Feuerwehrmann Sam in der Familienshow „Feuerwehrmann Sam Live! – Abenteuer auf der Dino Insel“ in Aktion.

Mach dich bereit für ein heldenhaftes Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam, Elvis, Jenny, Hauptfeuerwehrmann Steele, Norman Price, Mandy und Professor Pickles in dieser mitreißenden Show mit Tanz, Gesang, Humor, einer spannenden Suche und waghalsigen Rettungsaktionen.