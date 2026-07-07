Feuerwehrmuseum: Eine Zeitreise durch die Welt der Feuerwehr

Tauchen Sie ein in die Geschichten des Kampfes gegen verheerende Stadtbrände und Feuerstürme!

In den Räumen einer ehemaligen Spinnerei, die 1897 Schauplatz des ersten Schwäbisch Haller Industriebrandes war, finden Sie auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern über 6000 Exponate. Hier begegnen Sie echten Feuerwehrmännern, entdecken mittelalterliche Stoßspritzen aus Holz und faszinierende Löschtechnik aus mehreren Jahrhunderten. Feuerwehrgeschichte zum Anfassen!

Einzigartig: die Helmsammlung

Europas größte internationale Sammlung von historischen Feuerwehrhelmen ist ein wahres Highlight. Jeder der über 600 Helme hat seine eigene Geschichte.

Das Feuerwehrmuseum hat jeden Freitag ab 18:30 Uhr geöffnet und an folgenden Sonntagen:

14.06.2026, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

12.07.2026, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

09.08.2026, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

11.10.2026, 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Für Gruppen- und Firmenveranstaltungen öffnen wir auch gerne außerhalb der regulären Öffnungszeiten und erstellen für Sie ein individuelles Museumsprogramm. Auch die Besichtigung der "Außenstelle" Wackershofen mit dem Standort der Oldtimer-Fahrzeuge, kann gesondert angefragt werden.