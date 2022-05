Konzertexamen Soyeon Kim,

Soyeon Kim wurde 1995 in Jeonju, Südkorea geboren. Im Alter von fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Geigenunterricht.

An der HMDK Stuttgart studierte sie in der Klasse von Prof. Anke Dill, wo sie ihr Bachelor und Masterstudium erfolgreich mit Höchstnote abschloss. Weitere musikalische Anregungen erhielt Soyeon auf Meisterkursen u.a. bei Stephan Picard,Dongsuk Kang, Friedemann Rieger. Als mehrfache Preisträgerin bei zahlreichen Wettbewerben in Südkorea, trat sie zuletzt als Solistin mit dem Jeonju Philharmonic Orchester und dem Gloria String Orchester auf. In der Saison 2018/2019 war sie Praktikantin bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken und Kaiserslautern. In der Spielzeit 2019/2020 erhielt sie einen Zeitvertrag im Staatsorchester Stuttgart. Soyeon Kim wird regelmäßig als Aushilfe bei den Stuttgarter Philharmonikern und dem Stuttgarter Kammerorchester engagiert. Seit 2020 studiert sie im Konzertexamen, ebenfalls in der Klasse von Prof. Anke Dill.

Franz Schubert: Sonate für Violine und Klavier in A-Dur, "Duo" D 574

1. Satz: Allegro moderato

2. Satz: Scherzo. Presto-Trio

3. Satz: Andantino

4. Satz: Allegro vivace

Maurice Ravel: Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 in G-Dur M.77

1. Satz: Allegretto

2. Satz: Blues. Moderato

3. Satz: Perpetuum mobile. Allegro

Karol Szymanowski: Sonate für Violine und Klavier d-Moll op. 9

1. Satz: Allegro moderato

2. Satz: Andantino tranquillo e dolce

3. Satz: Allegro molto quasi presto