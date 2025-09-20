Die Stuttgarter Band, welche sich osteuropäischen Rhythmen verschrieben hat, ist nicht nur die Idee einer Verschmelzung von traditionellen Balkansounds und poppigen Polka-Beats. Vielmehr besticht die Band durch ihr unkonventionelles Spiel, welches vom Stammpublikum als Schwalkan, schwäbischer Balkan gefeiert wird. „Schwalkan“ assoziiert dabei weniger die hin und wieder auftauchenden Mundarttexte, sondern vielmehr die schwäbische Herkunft dieser einzigartigen Musik.

Die Offenheit für sämtliche Musikrichtungen, die sich auch im Repertoire der Band widerspiegelt, führt zu einem überaus abwechslungsreichen Programm, das dem Zuhörer die Chance bietet, sich in eine weltoffene, ausgelassene Gefühlsebene zu begeben. Textlich werden soziale Kritik und eigenes Unvermögen sittliche Werte bewusst zu leben aufgegriffen und charmant mit Witz und Ironie zum Besten gegeben.

Auftritte von Fezzmo bedeuten Power und Stimmung pur, wenn die Jungs die Bühne rocken und sich die feuchtfröhliche wilde Stimmung aufs Publikum überträgt!

Jerfi Böhringer - Gitarre/Gesang

Jani Laakso - Trompete

Kai Wieprecht - Saxophon

Jochen Zunker - Bass

Tim Schreiner - Schlagzeug