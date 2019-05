Film: All Creatures Welcome

All Creatures Welcome

Deutschland 2018, 87 min.

Regie und Produktion: Sandra Trostel

Mit dem Aufruf „use hacking as a mindset“ tauchen wir zusammen mit der Filmemacherin in eine Art dokumentarisches Adventure Game ein und erforschen die Welt des Chaos Computer Clubs (kurz CCC). Wir entdecken dabei eine offene, freigeistige Gesellschaft. Die Veranstaltungen des CCC sind eine Art utopistisches Realweltabbild des virtuellen Spektrums. Wir tauchen ein in die Community der Engel, Aktivisten, Roboter und Furries, Coder und Maker, die ebenso inklusiv wie anspruchsvoll agiert. Außerhalb dieser Gemeinschaft sind die Herausforderungen immens: Modelle von Herrschaft, Wirtschaft, Sozialordnung, Technik und Wissenschaft werden rund um die Uhr in Frage gestellt. Nationale Gesetzmäßigkeiten werden aufgehoben und durch das Internet in globale Strukturen überführt. Während das weltweite Netz eigentlich eine radikale Erneuerung hin zur Demokratie der Partizipation erlauben würde, streben in der Realpolitik immer mehr Staaten im Kern autoritären Gesellschaften entgegen. Dabei entsteht en passant die größte Überwachungsmaschinerie der Menschheitsgeschichte. Wir sehen, wie sich die Hackerkultur diesen Herausforderungen stellt und welchen inneren Widersprüchen sie dabei begegnet. Wir erfahren, dass unser Leben nicht von allgemeinen, vorgegebenen Wahrheiten bestimmt wird, sondern konkret durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, uns entwickeln, leiden oder träumen. So werden die Veranstaltungen des CCC zu einer möglichen Blaupause gesellschaftlichen Umbruchs. Hier verschmelzen Selbstorganisation, freie Meinungsäusserung und kritische Diskussionen in einem farbenfrohen, vielstimmigen Chor abseits gesellschaftlicher Normen und kapitalistischer Zwänge: “Be excellent to each other!”