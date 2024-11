Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim informiert in Kooperation mit dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness über aktuelle Erkenntnisse verschiedener Erkrankungen.

Die Fibromyalgie ist ein komplexes Leiden, denn chronische Schmerzen treten häufig unberechenbar auf. Sie können zum Beispiel an jedem Tag anders sein, unterschiedlich stark oder an einer anderen Körperstelle auftreten. Daher sind Patient*innen oftmals stark in ihrer persönlichen Lebensgestaltung eingeschränkt. Fibromyalgie ist eine schwer zu diagnostizierende Erkrankung. Menschen leiden oft sehr lange unter komplexen Schmerzen, bis die Ursache gefunden wird und dann gezielt therapiert werden kann. Dennis Sankat wird in seinem Vortrag den aktuellen Stand der medizinischen Forschung aufzeigen. Dabei wird er auch näher auf die Möglichkeiten der Behandlung im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie eingehen, die im Krankenhaus Tauberbischofsheim stationär angeboten wird. Im Anschluss an den Vortrag steht Dennis Sankat den Gästen für Fragen zur Verfügung.

Der Vortrag „Fibromyalgie“ am Dienstag, 03. Dezember 2024 um 19:30 Uhr im Kurhaus - Großer Kursaal Bad Mergentheim, findet in der Vortragsreihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Nähere Informationen erhalten Sie im Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark

Tel.: +49 7931 965 -0 oder auf www.bad-mergentheim.de