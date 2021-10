Fiddler's Green & Support - Anniversary

FIDDLER’S GREEN, Deutschlands erfolgreichste Irish Speedfolk-Formation, feiert ihr 30. Bandjubiläum: 2020 steht ganz im Zeichen der verrückten Sechs!

Seit mittlerweile drei turbulenten Dekaden zählen FIDDLER’S GREEN nun schon zu den beliebtesten und erfolgreichsten Formationen der europäischen Folk Rock-Szene und haben das gesamte Genre mit ihrem mitreißenden High-Energy-Sound entscheidend mitgeprägt.

Unter dem knackigen Mitmach-Motto „3 Cheers for 30 Years“ lässt es das süddeutscheSextett auch demnächst so richtig krachen: Um sich bei ihren treuen Fans für 30 aufregende Jahre zu bedanken, haben sich die Folkrocker etwas ganz Besonderes überlegt: Statt den anstehenden Gründungstag mit einem einzigen großen Jubiläumskonzert zu begehen, wird das ganze Jahr über gefeiert, was das Zeug hält. Willkommen zur großen Anniversary-Party im Speedfolk-Style!

Im April und Mai 2020 zeigen sich FIDDLER’S GREEN live zunächst von ihrer akustischen Seite – um im Festivalsommer umgehend erneut die massiven Rock’nRoll-Qualitäten der Band in den Vordergrund zu stellen. Seinen Höhepunkt undzugleich krönenden Abschluss findet das „3 Cheers for 30 Years“-Jubiläumsjahr schließlich ab November 2020 in Form einer großen Clubtour, auf der FIDDLER’S GREEN die deutschen Venues mit einem aktualisierten Best-Of-Set aus alten und neuen Live-Klassikern so richtig auf Betriebstemperatur bringen werden.

Ein Dreifach-Cheers auf 2020 - und auf FIDDLER’S GREEN!

Das Konzert von Fiddler`s Green wird vom 19.12.2020 auf den 13.11.2021 verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.