Fiddlers Green – 35 Years Tour

Jubiläumstour von FIDDLER’S GREEN – 35 Jahre auf der Bühne!

Es ist kaum zu fassen, aber FIDDLER’S GREEN, feiern im Jahr 2025 ihr 35-jähriges Bestehen! Fünfunddreißig Jahre voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Momente – das muss tüchtig gefeiert werden!

Zum Jubiläum gibt es eine exklusive Tour, die FIDDLER’S GREEN in die großen und kleinen Städte führt, wohin die Fans die Band all die Jahre begleitet hat. Es werden die größten Hits, die liebsten Klassiker und vielleicht auch der ein oder andere seltene Song aus der Vergangenheit auf die Bühne gebracht werden. Und als besonderes Highlight haben FIDDLER’S GREEN sogar einige brandneue Songs im Gepäck, die sie live auf der Jubiläumstour vorstellen werden!

In all den Jahren durften FIDDLER’S GREEN unglaubliche Erfahrungen sammeln: von legendären Auftritten auf Festivals wie Wacken, dem Pol’and’Rock Festival, Sweden Rock oder dem Montreux Jazz Festival bis hin zu unvergesslichen Konzerten gemeinsam mit Koryphäen wie The Dubliners, The Chieftains, Flogging Molly und den Dropkick Murphys.

Besonders stolz ist die Band auf ihre Japan-Tour, die sie zu den Fans auf der anderen Seite der Welt geführt hat.

Erleben kann man FIDDLER’S GREEN live in einer ganz besonderen Show, die zurück zu den Wurzeln führt, aber auch in die Zukunft schauen lässt. Die Sechs können es kaum erwarten, mit allen gemeinsam diese außergewöhnliche Reise zu feiern und sich für die Unterstützung und Treue zu bedanken! Es wird legendär!