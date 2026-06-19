Fidelius on Tour

In seinem Kabarettprogramm „Land in Sicht“ wirft Fidelius Waldvogel ein Blick ins Ländle und setzt sich auf originelle Weise mit zeitaktuellen Themen auseinander.

Darin spielt der Begriff Heimat genauso eine Rolle wie die Freiheit zum einfachen Leben. Zukunftsbilder von „Weniger ist Mehr“ werden ebenso betrachtet wie der Wert einer Speckschwarte oder die Bedeutung des Biotops Kuhfladen für die ganze Gesellschaft. Mit musikalischer Leichtigkeit und Bodenhaftung, scharfem Beobachtungssinn und viel Humor steht für Fidelius bei der ganzen Flut an Fragen jedoch eines fest: Land in Sicht!