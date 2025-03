Am Gründonnerstag gibt es in Waldangelloch einen sehr seltenen Brauch: Nach altem Volksglauben bleibt man das ganze Jahr von Fieber befreit, wenn man am Morgen des Gründonnerstags eine „Fieberbrezel“ auf nüchternen Magen isst.

Dieser Brauch wird auch heute noch von einigen Familien des Dorfes eingehalten.

Im Jubiläums Jahr möchte das Festkomitee diesen Brauch aufleben lassen und verteilt hierfür „Fieberbrezeln“ auf dem Pomázer Platz an der Verwaltungsstelle.