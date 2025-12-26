Field Commander C.-The Songs of Leonard Cohen

Field Commander C. ist eine eindrucksvolle Hommage an den großen, kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen.

Mit dem Programm „Early works - the roots of Hallelujah“ begibt sich Sänger Rolf Ableiter mit seiner Band in akustischer Besetzung auf musikalische Spurensuche und erklärt, wie ein Evergreen wie „Hallelujah“ überhaupt entstehen konnte. Dabei spielen natürlich bekannte Lieder wie „Suzanne“, „Bird on the Wire“, „So long Marianne“ oder gar Famous Blue Raincoat“ eine tragende Rolle, welche alle zu den berühmtesten Werken Cohens gehören – und alle in der Schaffenszeit seiner ersten vier Alben entstanden sind. Field Commander C. steht für ein Abend voller Melancholie, Poesie, virtuoser Spielfreude und Geschichten rund um Leonard Cohen und sein Frühwerk, welches liebevoll mit Gitarre, Violine, Cello, Orgel, Akkordeon und Gesang interpretiert wird.

Weitere Informationen: www.fieldcommander-c.de