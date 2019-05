Reutlingen aufgepasst!! Am Mittwoch, den 29. Mai (Vorfeiertag) ab 21:00 feiern wir wieder die beste Latino Party in Reutlingen "Fiesta Caribe mit Live Musik" in der schönen Eventlocation Prisma in Reutlingen.

Dieses mal haben wir "Pit Lopez & La Banda" als Gast, die werden für euch den perfekten Mix aus Salsa, Bachata, Merengue, Reggaeton und Latino Musik spielen.

Von 21:30 bis 22:30 haben wir einen "Bachata Sensual Workshop" mit Jorge & Lou.

DJ YAS sorgt wie gewohnt für die beste Stimmung.

Specials:

- Cocktails Happy Hour (zahle 1 bekomme 2) bis 23 Uhr!!

(Auf Mojito, Caipirinha, Cuba Libre, Wodka-Bull und Jacky Cola )

- All night long: Cuba Libre 6,80 €

**Tischreservierungen unter office@area14 **

Reutlingen vamos a bailar!!! Es wird Caliente!!!