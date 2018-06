Das Autohaus von der Weppen präsentiert: Fiesta Ibiza Sommerparty

Die Temperaturen steigen, Sommer-Feeling kommt auf, südländisches Flair zieht in unseren Breiten ein. Was könnte es Passenderes geben, als mit vielen Gästen eine große Fiesta zu feiern?

Dachte sich auch das Heilbronner Autohaus von der Weppen und veranstaltete 2017 die erste Fiesta Ibiza Sommerparty auf seinem Gelände. Und die wurde super angenommen: Es herrschten südländische Temperaturen, es kamen entspannte, aber feierfreudige Gäste. Zu temperamentvoller Musik wurde getanzt, bei Leckerem vom Grill und kühlen Getränken ließ es sich gut aushalten. Und bekanntlich sollte Gutes wiederholt werden, deshalb steigt auch 2018 wieder die Fiesta Ibiza Sommerparty beim Autohaus von der Weppen. DJ Steve XL nimmt die Besucher an diesem Abend mit auf eine musikalische Reise in den Sommer. Er versteht es wie kein anderer, eine Party in die richtige Stimmung zu bringen. Ein Allrounder, der mit Rock und Pop, 80er/90er, Feten-Hits und aktuellen sowie zeitlosen Sommerhits die Gäste tanzen lässt.

Wettermäßig ist am beim Autohaus von der Weppen flexibel: Es wird drinnen und draußen gefeiert. Im großen Außenbereich, in dem eine mediterrane Atmosphäre mit Olivenbäumen geschaffen wird, findet man eine Cocktail-Bar und ein Zelt mit Spezialitäten vom Grill, das auch für den kleinen und großen Hunger keine Wünsche übrig lässt. Frische Biere, exklusive Weine, frisch zubereitete Cocktails und die beliebtesten Longdrinks runden das Programm ab. Wer sich von der feurigen Stimmung auf der Tanzfläche etwas abkühlen möchte, findet hier den passenden Ort. Es ist kurz vor der WM – daher gibt es WM-Aktionen und als Bonbon unter den Besuchern ein Gewinnspiel, bei dem alle teilnehmen können und es u.a. eine Reise für zwei Personen nach Paris und weitere attraktive Preise zu gewinnen gibt.