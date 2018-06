Fiesta Sudamericana - bunt fröhlich und sicher ein bisschen schrill. Vom 20.-22. Juli taucht der Schlossplatz mitten in Göppingen in eine andere Welt ein. Farbenfrohe Deko in leuchtenden Farben bestimmen das Bild und rhythmische Musik zum Tanzen oder nur Zuhören bestimmt den Ton auf dem schönen Schlossplatz.