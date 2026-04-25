Fiesta y Fantasía

Duo Fetén Fetén

Diego Galaz Violine, singende Säge, Mandoline u.a. / Jorge Arribas Akkordeon, Perkussion, Campingstuhl-Flöte u.a.

Nürnberger Symphoniker

Leitung Adrien Perruchon

Spanisch. Sonnig. Sinnlich. Wenn ein spanisches Weltmusik-Duo, das zum Teil Musikinstrumente selbst entwickelt und ein renommierter deutscher Klangkörper wie die Nürnberger Symphoniker gemeinsam ein Konzert geben, kann das nur ein energiegeladener, spannender Abend werden. Die Nürnberger verbreiten mit George Bizets L Arlésienne Suite Nr. 1 & 2 mediterranes Flair. Passend zu den Stücken von Fetén Fetén, die sich auf traditionelle Tänze und Rhythmen wie Jota, Fandango und Pasodoble beziehen. –– Arribas und Galaz spielen ihre auf die traditionelle Volksmusik aufbauenden Stücke wie den Vals para Amelia oder den Pasodoble des Patillas auf den klassischen Instrumenten Violine und Akkordeon. Aber auch auf ganz und gar ungewöhnlichen Instrumenten wie der singenden Säge, Trompetenvioline, Strohvioline, Phonovioline bis hin zu Campingstuhlflöte oder Olivenölukulele. Das wird mit Sicherheit mehr als nur außergewöhnlich! Olé!