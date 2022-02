Fifteen shades of Fleischles

Sie sind unter uns… und in uns.

Wir sind Fleischle! Fleischles for future! Fleischles forever young

mit all ihren Stärken und Schwächen, liebevoll überspitzt dargestellt von Sabine Essinger. Dabei geht es nicht sonderlich ernst zu. Es darf gelacht werden! Nicht nur über den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, sondern über Dinge, die schon jedem im Leben einmal passiert sind. In Sekundenschnelle verwandelt sich Sabine Essinger in sämtliche weiblichen Mitglieder der „Familie Fleischle“: Berta Fleischle, Baby Fleischle, Witwe Fleischle, Yvonne Fleischle, Joy Fleischle, Hanni Fleischle, Oma Fleischle, um nur einige zu nennen, seit vielen Jahren bekannt durch die schwäbische Kabarettgruppe „Neue Museumsgesellschaft“, die sich im Mai 2015 aufgelöst hat. Sabine Essinger ist seither mit ihren Fleischlesmädels unterwegs, denn: Eine Welt ohne Fleischles ist möglich, aber sinnlos! Zu Gitarre, Ukulele und Mini-Akkordeon singt und jodelt sie zwischen den einzelnen Sketchen. Zum Abschluss ihres Programms spielt sie Dudelsack und lässt das Publikum dazu singen, denn zu ihrem Leidwesen kann sie „beim Neiblasa ned selber senga ond schwätza“.

Sabine Essinger spielt außerdem Dudelsack, Mundharmonika, Akkordeon, Gitarre, singt und jodelt. Sie beweist ihre blitzschnelle Wandlungsfähigkeit und mit dem Herz auf der Zunge ihre Liebe zu ihren schwäbischen Eigenheiten und ihren badischen Genen. Beide Seelen zu vereinen ist nicht immer leicht, doch Sabine Essinger schafft das liebevoll und bissig zugleich!