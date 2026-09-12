Fifteen Shades of Fleischles

Machen Sie sich bereit für einen Abend voller Humor, Herz und schwäbischer Mundart!

Die preisgekrönte Kabarettistin Sabine Essinger bringt mit ihrem neuen Programm die geballte Weiblichkeit der „Familie Fleischle“ auf die Bühne. Ob Berta, Baby oder Witwe Fleischle – in Sekundenschnelle schlüpft Essinger in verschiedenste Rollen und karikiert mit liebevoller Schärfe den ganz normalen Alltagswahnsinn.

Freuen Sie sich auf eine Mischung aus feinsinnigem Witz, schwarzem Humor und musikalischen Einlagen an der Ukulele oder der „Quietschkommode“. Es wird gesungen, gejodelt und natürlich „hendarom geschwätzt“ – so authentisch, dass man sich in den Figuren garantiert selbst wiederfindet. Erleben Sie geballte Bühnenerfahrung und beste Unterhaltung, bei der kein Auge trocken bleibt!