Fifty Shades of Annexionen – und wie man sich befreien kann!

Die Fortsetzung einer Erfolgsreihe: Auch in der Spielzeit 2026/2027 bitten Prof. Dr. Jürgen Wertheimer und seine Sonntags-Matineen wieder zum intellektuellen Schlagabtausch.

Fesseln, knebeln, unterwerfen, dominieren. Wer hätte 2011 gedacht, dass die sadomasochistischen Spielereien eines literarischen Mega-Bestsellers nur fünfzehn Jahre später das Drehbuch der Weltpolitik diktieren?

Willkommen in der Realität: Geopolitik ist zum schmutzigen Hinterzimmer-Date verkommen. Das Völkerrecht liegt gefesselt und betäubt in der Ecke, während die Befriedung von Konflikten längst zur Chefsache der Waffenlobby erklärt wurde. Dazu passend: geschmeidige Polit-Profis, die den Fetischisten der Macht und des Geldes willfährig zu Diensten sind.

Es ist vorbei mit dem kollektiven Wegschauen. Wir müssen uns dem Ernst der Lage stellen – und endlich Strategien finden, um uns aus dieser toxischen Umklammerung zu befreien. Denn die einzig richtige Antwort auf Annexion heißt: Liberation!

Die Moderation dieses messerscharfen Vormittags übernimmt Dr. Bernd Villhauer (Weltethos-Institut). Er schlägt im Dialog mit Jürgen Wertheimer die Brücke von den ganz großen philosophischen Grundsatzfragen direkt hinein in den Morast der Realpolitik.