Figaros Hochzeit oder Der tolle Tag Schnell. Frech. Schlagfertig. Erleben Sie mit Beaumarchais‘ „Figaros Hochzeit oder Der tolle Tag“ eine rasante Komödie, die vor Liebe, klugem Witz und charmanter Heimtücke nur so sprüht!

Figaro steht kurz vor seiner Hochzeit mit der schönen Suzanne – doch sein Herr, der Graf Almaviva, hat ein Auge auf die Braut geworfen. Mit einer Mischung aus Scharfsinn, List und purem Glück stellen Figaro und Suzanne dem lüsternen Grafen so manche Falle. Doch nicht nur sie haben etwas zu verbergen: Verwechslungen, Geheimnisse und unerwartete Bündnisse bringen den gesamten Hofstaat in Aufruhr. Hinter dieser turbulenten Fassade verbirgt sich eine bissige Kritik an Machtmissbrauch und Arroganz, die auch heute noch erstaunlich aktuell ist. Die Inszenierung enthält musikalische Anleihen und Details aus der gleichnamigen Oper, welche Mozart auf Grundlage des Schauspiels von Beaumarchais schuf. Freuen Sie sich auf einen Genuss für Augen, Ohren, Geist, Lachmuskeln und Seele!