Figaros Hochzeit

Nach der Vorlage des Lustspiels von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais übt das neue Stück der bühne 16 auf humorvolle Weise Kritik an den politischen Zuständen im vorrevolutionären Frankreich. Zwei Jahre nach der Theaterpremiere 1784 in Paris fand die Uraufführung von W. A. Mozarts Oper “Le nozze di Figaro” in Wien statt. Die Mozartoper ist bis heute die wahrscheinlich bekannteste Interpretation der Komödie von Beaumarchais. Die Leonberger bühne 16 bringt das Stück nun in einer neuen Theaterfassung von Gerd Sprenger auf die Bühne.