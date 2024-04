Digitaler Nachlass: Online erben leicht gemacht

Das digitale Zeitalter beherrscht mittlerweile unser Leben. Doch was passiert mit Daten, wenn jemand verstirbt? Bilder, Videos, Kontaktdaten, Freundeslisten auf Social Media. Für manche sind es Erinnerungen, für andere wichtige, persönliche Daten, die im Internet gespeichert sind. Wer kann darauf zugreifen? Auch Smartwatch, TV oder Smartphone und weitere Geräte werden mit einer Verbindung zum Netz genutzt. Dafür wird ein Kundenkonto angelegt, das ebenfalls persönliche Daten des Nutzers speichert. Der Vortrag zeigt auf, welche Daten entstehen, wie richtig Vorsorge getroffen wird und was zu tun ist, damit Daten nach dem Tod in die richtigen Hände gelangen.

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.