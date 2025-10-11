Am Samstag, den 11. Oktober 2025, findet im K3N Nürtingen die traditionsreiche Fight Night statt – organisiert von der Kampfsportakademie Nürtingen in Zusammenarbeit mit der WKU World.

Seit über 20 Jahren begeistert dieses Event Kampfsportfans aus der ganzen Region und hat sich als eines der sportlichen Highlights etabliert.

Die Zuschauer erwartet ein hochkarätiges Programm:

Ein spannendes Vier-Mann-Turnier im K1 bis 90 Kilo, mit Chris Mark (Esslingen), Pavel Kraus und zwei internationalen Kämpfern.

Ein packender 95-Kilo-Kampf.

Ein offizieller Deutscher Meisterschaftstitelkampf.

Zahlreiche Vorkämpfe mit starken Lokalmatadoren, darunter Nathalie Heldt, Marlen Aswani, Amine Teklemaria, Christopher Schirmer, Dillay Abanos, Shahin Sarikayaund Arda Demircan.

Die Fight Night Nürtingen 2025 verspricht Adrenalin pur – mit packenden Kämpfen, einer einzigartigen Show und großartiger Stimmung!