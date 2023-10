Figuren-Theater: "Die Heimkehr des Königs"

Die Heimkehr des Königs

Figurenspiel für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren im Theater unterm Regenbogen in Waiblingen

Mit seinem Stück Die Heimkehr des Königs - für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren - wartet Veit Utz Bross im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz auf:

Die Heimkehr des Königs ist ein weiters Stück aus der Feder des Autors Peter Kundmüller und die Fortsetzung der Stücke „Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“ und „Brezel-Brezel“.

In diesem Stück erfährt das Publikum über den Aufenthalt des Königs, der gefangen gehalten wurde in einem fernen Land. Wie er von seinem Diener Moritz befreit wird und wie er endlich wieder nach Waiblingen heimkehrt. Sehr lange war er fort und ist sehr erstaunt und eigentlich erzürnt über die Zustände, die er vor findet. Natürlich helfen der Fuchs und der Bäckerjunge und auch der bucklige Bäckermeister mit, dass alles zu einem guten Ende kommt.

Die Heimkehr des Königs (Figuren: Fritz Herbert Bross und Veit Utz Bross, Spiel: Veit Utz Bross, Bühnenbild und Kostüme: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.