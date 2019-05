Figurenleben

Seit 1998 arbeite ich im Künstlerhaus Stuttgart in der Lithographie – Werkstatt. Die Beschäftigung mit der menschlichen Figur, entstand schon vor 30 Jahren, als ich die Kunstakademie in Stuttgart besuchte.

Aktuell, jetzt nach 30 Jahren, entstehen Personengruppen, welche im Dialog miteinander stehen.

Auch zeige ich Lithographien mit freien Formen und kraftvoll räumlichen Bewegungen - eine noch nicht lange zurückliegende Arbeitszeit.

Beim Entwurf dieser Drucke, alles sind Unikate, wurde ich beeinflusst und geleitet durch meine parallel laufende künstlerische Tätigkeit mit meinen Schwarzblech – Skulpturen.

Meine Eisenskulpturen, Entstehungszeit 2001/2002, bilden den Gegenpol zu meinen zweidimensionalen Lithographien.

Das Interessante ist bei meinen rechteckigen Metallobjekten, wie mit Hilfe der Hitze von 2000° Grad, Figuren in Erscheinung treten. Sie sind jetzt bei der Ausstellung in der Pupille zu sehen.

Anadi Keppler

Werdegang

In seiner Kindheit zeichnet Anadi Keppler Comics. Der Schwenk zur Farbe und zur Malerei vollzieht sich in der Mitte der 90er Jahre. Seitdem entstehen Bilder von ausgeprägter Farbigkeit, vorwiegend in Acryl auf Papier und als mehrfarbige Lithografien. Expressive Bildwelten – mal figurativ, mal abstrakt – oft voller Wildheit, immer von hoher Sensitivität. Tanz und Meditation sind wiederkehrende Themen in den Arbeiten – Bewegung im Außen und Stille im Inneren. Anadi Keppler ist, neben seiner Arbeit als Künstler selbständiger Grafikdesigner und Art Director in Stuttgart.

Geboren in Celle/Deutschland

Studium der Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Philosophie, Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn

Disc-Jockey in Köln, Düsseldorf und Stuttgart

Teilnahme an Erwachsenenkursen in freier Acrylmalerei in Deutschland und Italien

Zeichnungen, Comics, Buchillustrationen, Malerei

Selbständiger Grafikdesigner und Art Director

Permanente Ausstellung im Internet unter www.kunst.ag/anadi.keppler

