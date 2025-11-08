Ritter der Kokosnuss

Frei nach Monty Pythons Kultfilm.

Ein Stück von poetischer Schönheit und eminenter Blödelei! Denn auch Blödeln will gekonnt sein! Besonders, wenn es um König Artus geht, den Begründer der Tafelrunde und Herr über Camelot. Mit Hilfe einer tapferen Ritterschar begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen heiligen Gral und last, but not least will er auch noch das Reich von den einfallenden Franzosen befreien. Leider handelt es sich bei seiner Truppe um eine Ansammlung irrer Trottel und sein Unternehmen erleidet schnell zahlreiche Rückschläge.

Ein Roadmovie. Mit Rittern.

„Ach, herrlich. Ein Abend ohne große Herumbedeuterei und dafür voller Freude. Zweck: Launemachen.“