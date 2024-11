Figurentheater: „Edgar unterwegs nach Weihnachten"

Edgar, die Wildgans, will Weihnachten feiern und bleibt daher im kalten Winter zurück. Wegen des Winterschlafs scheint sich aber niemand für Weihnachten zu interessieren, oder?

"Ich will auch Weihnachten feiern", beschließt Edgar, die Wildgans, und zieht daher nicht mit den anderen Gänsen in den Süden. Er bleibt lieber hier, um auf Weihnachten zu warten. Die lange Zeit bis dahin zu überstehen, ist nicht einfach für die kleine Gans. Noch dazu, wo er Kälte, Schnee und Eis gar nicht kennt und all die anderen Tiere mit den Vorbereitungen für den Winterschlaf beschäftigt sind. Außer Edgar scheint sich sogar niemand für Weihnachten zu interessieren, oder doch? Das Figurentheater Hattenkoffer baut alle Tischfiguren aus Stoff und Leder selbst und erzeugt dadurch eine wunderschön eingerichtete und ausgefüllte Szenerie. Dieses Weihnachtsstück vereint mit viel Details und Poesie zuletzt alle Tiere in der gemütlichen Dachs-Höhle. Vermittelt wird, dass es beim großen Fest nicht auf viele Geschenke ankommt, sondern auf die Gemeinschaft. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können. Eintritt: 5 Euro. Kartenvorverkauf Mediathek. In Kooperation mit dem Kultur- und Sportamt der Stadt Neckarsulm.