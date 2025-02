Figurentheater: „Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen" - nach dem Bilderbuch von Kathrin Schärer

Es spielt das Figurentheater Pantaleon.

Ein Forscher begibt sich auf die Suche nach dem Ort, an dem Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Es ist bereits spät geworden – doch von beiden keine Spur! Erst als der enttäuschte Forscher in seinem Zelt ins Bett geht, kommt ein kleiner Hase. Er hat sich verlaufen und findet nicht mehr nach Hause. Und da ist auch schon ein hungriger Fuchs. Er sperrt das Maul weit auf und will den kleinen Hasen fressen. „Halt, nicht fressen!“, ruft der gewitzte kleine Hase und erklärt dem Fuchs, was zum „Gute Nacht sagen“ alles dazu gehört …

Am Ende schlummern Fuchs und Hase friedlich, und der Forscher merkt, dass sich seine Suche gelohnt hat. Sein nächstes Forschungsziel ist der Ort, an dem der Pfeffer wächst. Aber das ist eine andere Geschichte …

Spieldauer 50 Minuten