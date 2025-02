Figurentheater: Das NEINhorn und der Geburtstag

Der WASbär kündigt an, seine bekannt leckeren Kekse zu backen, wenn das NEINhorn und die KönigsDOCHter es schaffen würden, einen Tag lang nicht zu streiten, worauf der NAhund meint, dass sie dies nicht schaffen würden. Schon bricht ein Streit darüber aus, ob die beiden ihre Streitereien für einen Tag sein lassen könnten. NEIN sagt das NEINhorn, DOCH meint die KönigsDOCHter und der NAhund meint nur NA UND während der WASbär mal wieder nichts versteht und nur WAS? fragt. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung schubst das NEINhorn die KönigsDOCHter, die darauf rücklinks in einer Pfütze landet. Das hat natürlich Folgen. Die KönigsDOCHter kündigt dem NEINhorn ihre Freundschaft und lädt es zu ihrer Geburtstagsfeier mit Hüpfburg, Clowns und Trötenkröten-Orchester wieder aus. So könne das NEINhorn auch nicht von ihrer Geburtstagstorte probieren. Alle anderen Freund sind jedoch eingeladen, sofern sie ein Geschenk mitbringen. So macht sich das NEINhorn doch auf den Weg, ein Geschenk zu finden, um ihr Wohlwollen zurück zu gewinnen. Ein Geschenk findet es zwar nicht, aber es findet viele neue Freunde, die vielleicht auch ein schönes Geschenk sein könnten. Ob die KönigsDOCHter dadurch besänftigt werden kann und alle eine harmonische Geburtstagsfeier erleben, erfahren die kleinen Zuschauer in einer zauberhaften Inszenierung die für Kinder ab 2 Jahre bearbeitet ist und eine Dauer von 55 Minuten hat.

