Figurentheater: Der kleine Rabe Socke - alles mutig

Für Kinder von 3 bis 8 Jahren und Erwachsene.

Wenn man Freunde hat, ist man nicht alleine und wenn man nicht alleine ist, muss man auch keine Angst haben. Nur dumm, dass es nachts dunkel ist, die Freunde bei sich zuhause schlafen und der kleine Rabe Socke, der ja eigentlich der mutigste aller Mutigen unter der Sonne ist, doch ein klein wenig Angst bekommt. Da wird dann leicht der Wind zum Gespenst, ein Busch zum Ungeheuer und der grausige Sockenschnabel Wirklichkeit, der immer für eine Verfolgungsjagd zu haben ist. Zum Glück gibt es Eddie-Bär, der im richtigen Moment zur Stelle ist und seine schützende Bettdecke über den kleinen Rabe Socke breiten kann. „Zusammen sind wir stark und ein bisschen Schiß hat doch jeder“.

Eine lustige und spannende Geschichte über das Angst haben mit Figuren und Musik nach dem Bilderbuch von Nele Moost und Annet Rudolph.