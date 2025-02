Figurentheater - Die Complizen Das schönste Ei der Welt

Die drei Hühner Pünktchen, Feder und Latte streiten sich tagein tagaus, denn jede will die Schönste im Stall sein. Da sie sich nicht einigen können, gehen die drei zum König. Der möge eine Entscheidung treffen.

„Wir veranstalten eine Hühnerei, jede legt ein Ei“, beschließt der König. So möchte er die inneren Werte der Hühner vergleichen, um anschließend zu entscheiden. Wie sein Urteil lautet, was der Wegweiser zu singen hat und wie dreihundert Hände die Stadt in ein Königreich verwandeln könne, erleben die Zuschauer mit diesem mitreißenden Stück. Für alle Zuschauer ab vier Jahren.