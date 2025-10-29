Figurentheater für Kinder

Der Herbst ist fast vorbei. Mit seinem Wind zerzaust er nochmal die Bäume, zupft und rupft die letzten braunen Blätter von den Ästen und wirbelt sie durch die Luft.

Und eines, das landet auf der Nase vom Bär. Der kommt gerade aus dem Wald und hat einen schweren Bauch vom Fressen - die letzten Nüsse und Pilze. Und schwere Beine hat er auch - so müde vor dem Winterschlaf. Langsam stapft er zu seiner Bärenhöhle. Er freut sich auf sein weiches Winterschlafbett. Auf der wird er sich ausstrecken, sich räkeln und zusammenrollen. Und dann wird er federleicht auf ihr ins Land der Träume segeln. Es ist soweit. Er plumpst auf sein Bett, streckt sich, räkelt sich und rollt sich zusammen. Doch was ist das? Da pikst und kneift etwas! Der Bär schüttelt sein Bett aus. Und? Hat nichts geholfen, kein Rütteln und kein Schütteln! So kann der Bär nicht schlafen. Und wenn er nicht schlafen kann, kriegt er schlechte Laune. Wie soll das bloß weitergehen?

Das Figurentheater "Pantaleon" aus München gastiert auf Einladung der Stadtbibliothek Ellwangen am Mittwoch, den 29.10.25 für 2 Vorstellungen (14:30 Uhr und 16 Uhr) im Palais Adelmann und zeigt das lustige Stück rund um den kleinen Bären.