Figurentheater: Familie Wutz feiert Weihnachten

Peppa und Schorsch, die Mitglieder einer witzigen Schweinefamilie sind in der Vorweihnachtszeit bei Opa Wutz zu Besuch, wo es immer allerhand zu erleben gibt.

Sie genesen den Herbst in dem die Blätter wunderschöne Farben bekommen, bevor sie von den Bäumen fallen. Bei dem im Herbst aufkommenden Wind können sie auch prima Drachen steigen lassen und bei Opa Wutz im Garten, gibt es auch immer allerhand zu entdecken. So pflanzen sie zusammen einen neuen Apfelbaum, doch das warten bis dieser endlich wächst, dauert Peppa viel zu lang.

Opa Wutz meint, dass es in der Zeit bis der Baum im nächsten Frühling zu wachsen beginnt, noch sehr viel schönes zu erleben gibt wie den Winter und Weihnachten. So dauert es auch nicht mehr lange und alles ist weiß sodass Peppa und Schorsch Schlitten fahren und Schneeschweine bauen können. Als sie wieder zu Hause sind, steht Weihnachten kurz vor der Tür und gerade noch rechtzeitig schreiben sie natürlich auch einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Peppa wünscht sich eine Puppe, Schorsch eine Dampflok, Mama Wutz eine schöne Kette und Papa Wutz wünscht sich ein Paar Socken.

Ob der Weihnachtsmann auch alle Wünsche erfüllen kann, erfahren die kleinen und großen Zuschauer in einer wundervollen Inszenierung. Ab 2 Jahre.