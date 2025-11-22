Figurentheater Hattenkofer spielt „Kleine Schwester Hasenohr“

Das Figurentheater Hattenkofer ist mit seinem Stück „Kleine Schwester Hasenohr“ zu Gast in der Stadtbücherei Echterdingen.

Eingeladen sind alle kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren.

Mimilotta Hasenohr hoppelt frohgelaunt und ohne Angst durch Wald und Wiesen - so weit, dass sie sich total verhüpft und auf einmal nicht mehr weiß, wo sie ist. Sie sucht in allen Höhlen und fragt alle Tiere, die ihr begegnen, nach dem Weg, aber niemand weiß, wo ihr Zuhause ist. Und dann taucht auch noch der Fuchs auf! Mimilotta ist nicht besonders mutig, aber listig und schnell.

Eine Geschichte für zaghafte, ängstliche, schüchterne und mutige Kinder, aus der sie Kraft schöpfen können für die Begegnungen mit der Welt.