Schneewittchen und die 7 Zwerge

Es war einmal ein König und eine Königin, die wünschten sich nichts sehnlicher als ein Kind. Bald darauf wurde eine Tochter geboren, die war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und alle nannten sie Schneewittchen. Wie das Kind geboren war...

Diese Form des Mitspieltheaters ist ein amüsantes Theaterwerk verknüpft mit Schauspiel, Pantomime, Figuren und Publikumsbeteiligung. Dieses Stück lebt und wirkt von der kreativen Beteiligung der Zuschauer und ist ein Theatervergnügen für alle Generationen.

Geeignet ab 3 Jahren - Dauer: 40 min

Inszeniert als Mitspieltheater für alle Generationen

Beginn: 16:00 Uhr