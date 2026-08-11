Figurentheater Kauter & Sauter

„Schneewittchen und die sieben Zwerge“.

Inszenierung als Mitspieltheater.

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Dieses schöne Grimms Märchen mit dem bekannten Spruch zeigt das Figurentheater Kauter und Sauter anlässlich seines 35.jährigen Bühnenjubiläums Es geht um das Spiel von Intrigen der Königin und der sagenhaften Rettung Schneewittchens durch die sieben Zwerge. Alles umgesetzt mit einer guten Portion Humor in einer sich ständig wandelnden Bühne.

Geeignet ab 3 Jahren.