Figurentheater Kumulus

Drachenzauber.

Wie aus allen Wolken kommt die lebhafte Hexe Ramba Zamba auf Ihrem Besen angebraust. Wo ist Sie nur gelandet? Der Besen scheint kaputt und irgendwie klappt die Zauberei heute auch so gar nicht! Verhext und zugeklebt! Wie schön wäre es da, einen Begleiter zu haben. Doch erst nach be-standener Besenprüfung bekommt eine Hexe ihr erstes eigenes Haustier.

Aber wünschen darf man sich ja alles…

So gelingt es der Hexe ein echtes Hexenhaustier zu beschwören. Was dann allerdings zum Vorschein kommt, ist ganz anders, als Ramba Zamba es sich je erträumt hätte. Der vorwitzige Drache Siegfried hat seinen ganz eigenen Kopf und stellt Ramba Zambas Vorstellung von Freundschaft ordentlich auf die Probe. Wie lässt sich nur ein so großes Drachenherz erobern?

Ein Stück über echte Drachenfreundschaft und Zusammenhalt.