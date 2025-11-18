Figurentheater "Peter und der Wolf"

Bürgerhaus am Anger Marktplatz 1, 72581 Dettingen an der Erms

Das Marotte-Figurentheater spielt das musikalische Märchen für Kinder ab 4 Jahren zur Musik von Sergej Prokofjew.

Peter, der die Sprache der Tiere versteht, wohnt bei seinem Großvater auf dem Land, wo er mit Vogel, Katze und Ente spielen kann. Eines Tages stiehlt der Wolf die Ente vom Hof. Doch mit Hilfe des Vogels kann Peter den Wolf fangen. Mit der Originalmusik von Sergej Prokofiew. Dabei lernen die Kinder verschiedene Orchesterinstrumente und die Zuordnung zu bestimmten Figuren in der Geschichte kennen.

Kinder & Familie
