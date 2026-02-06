Figurentheater: Petronella Apfelmus

Hoch oben in einem Apfel wohnt Petronella Apfelmus - eine waschechte Apfelbaumhexe!

In ihrem gemütlichen Apfelhaus liebt sie die Ruhe und das Leben mitten in der Natur. Doch das ändert sich schlagartig, als Familie Kuchenbrand mit ihren lebhaften Zwillingen Lea und Luis in das benachbarte Müllerhaus einzieht. Neugierig und voller Entdeckerdrang streifen die Kinder durch den Garten - sehr zum Ärger der kleinen Hexe! Mit Zaubersprüchen und frechem Hexenspuk versucht Petronella anfangs, die neuen Nachbarn zu vertreiben. Doch als Lea und Luis plötzlich in ihrem Apfelhaus stehen, merkt Petronella, dass sie die beiden Kinder doch ganz gerne mag. ...

Petronella Apfemus ist die Hüterin des Gartens. Die Apfelhexe ist hilfsbereit, patent und impulsiv. Ihr Herz sitzt am rechten Fleck, ihre Zaubersprüche gehen allerdings häufiger mal daneben – was für viel Spaß und manche Überraschung sorgt. Petronella hat eine ganz besondere Fähigkeit: Sie kann ihre Körpergröße verändern. So passt sie mühelos in ihr Apfelhaus, kann sich aber auch so groß machen wie ein (kleiner) Mensch. Die Apfelmännchen haben ein Händchen für Pflanzen wie auch für Reparaturen aller Art. Sie sind Petronellas unmittelbare Nachbarn, denn sie wohnen im Garten nur einen Baum weit entfernt von ihrer Hexenfreundin. Sie wissen bestens über alles Bescheid, was im Garten grünt und blüht, beheben jeden Schaden sofort und reparieren alles, was kaputt ist. Manchmal werden sie dabei aber auch zu einer wahren Chaostruppe, denn neugierig wie sie sind, zerlegen sie alles, was sie nicht kennen, in seine Einzelteile. Und so sorgen sie im Garten für viele witzige Momente.

Ab 2 Jahre.