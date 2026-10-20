Figurentheater Unterwegs | Tomte Tummetott

Ein Figurentheaterstück nach Astrid Lindgren

für große und kleine Spurensucher ab 4 Jahren

Nun ist es Nacht auf dem alten Bauernhof im Wald. Alle schlafen. Alle, außer… Tomte Tummetott. Nacht für Nacht kommt er hervor und wacht über Menschen und Tiere. Niemand hat ihn je gesehen, aber alle wissen, dass er da wohnt, in einem Winkel auf dem Heuboden. Schon immer.

Wie ist es hell in dieser kalten Nacht! Die Sterne scheinen und da schleicht ein Fuchs. Ein alter Tomte weiß, wie hungrig der sein kann. Aber die Hühner darf niemand stehlen. Hühner? sagt der Fuchs. Wer will denn Hühner stehlen?