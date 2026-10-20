Figurentheaterfestival Unikate 5: Crinkled ? zwei Leben, gefaltet, zerknittert, geknüllt

Eine Szenenfolge über Vergänglichkeit erzählt mit Papier und Percussion.

Normalerweise wird Papier mit Geschichten beschrieben. Doch bei Alice Therese Gottschalk wird das Papier selbst zum Geschichtenerzähler.

Papier in seinen verschiedenen Aggregatzuständen sowie Masken und Marionetten aus Papier gestalten Geschichten, knistern vom Leben, rascheln von der Liebe, tanzen vor Freude und brennen vor Aufregung. Der Lebenslauf eines einfachen Materials wird zur Metapher für Verwandlung und Vergänglichkeit. Untrennbar dazu entwickelt die Percussionistin Anja Füsti unverwechselbare Klänge und Kompositionen, die Sprache überflüssig werden lassen. Ein Papierrausch im Duo von Figurenspiel und Musik.