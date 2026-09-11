Figurentheaterfestival Unikate 5: Das hässliche junge Entlein

Nach Hans Christian Andersen.

Aufregung auf dem Entenhof: Die neuen Küken sind ausgeschlüpft! Aber eines von ihnen ist irgendwie anders, viel zu groß, viel zu dunkel, viel zu hässlich… keiner will mit ihm spielen. Das hässliche, kleine Entlein flieht allein in die große Welt, mit einer seltsamen Sehnsucht im Herzen, die Sehnsucht nach jenen großen weißen Vögeln, die man Schwäne nennt, und die im Winter gen Süden fliegen. Es ist ein langer, kalter Winter!

Doch dann kommt der Frühling, die Schwäne sind wieder da und das hässliche kleine Entlein hat sich verwandelt …

Ein Märchen vom anders sein, vom selbstbewusst sein mit zauberhaften Verwandlungen, bei denen die Zuschauer mithelfen dürfen.