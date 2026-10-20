Figurentheaterfestival Unikate 5: Der goldene Taler

Ein bitterböses Märchen nach Hans Fallada.

Die arme Waise Anna-Barbara hat sich beim eigenartigen, ausgezehrten Hans Geiz verdingt, um von ihm den Goldenen Taler als Lohn zu erhalten und ist bereit, sich dafür unter der Erde in einem dunklen Loch einkerkern zu lassen, um Unmengen von schmutzigen Geldstücken zu polieren. Das geht nur, indem sie ein aus der Not geborenes Zweckbündnis mit einem cholerischen Putzmännlein eingeht – das aber auch seine Bedingungen stellt. Ziehen Sie sich also warm an!

Es ist keine heitere Kinderwelt, wir tauchen ab in die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche und befassen uns mit der drängenden Frage, ob unser Schicksal vorbestimmt ist, oder ob es sich lohnt, sich den dunklen Mächten, die scheinbar alle Fäden unseres Glücks in den Händen halten, frech entgegenzutreten und zu sagen: Ich ändere ab heute die Spielregel! Denn erst als Anna-Barbara durchschaut, dass ihr Arbeitsgeber mit gezinkten Karten spielt, seine Versprechungen falsch sind und fatale Konsequenzen haben, kann sie eine freie Entscheidung treffen – für etwas, das erstmal keinen Vorteil verspricht – für ein universelles Prinzip …