Figurentheaterfestival Unikate 5 Vernissage: Local Puppets - Figurenbau aus der Region

Eine Figurenausstellung von Anja Müller & Alice Gottschalk.

Ausstellungs-Zeitraum: 8. – 21. November 2026

Alice Gottschalk: Figuren-Wunder aus dem 3D-Drucker.

beschäftigt sich seit 2019 mit 3D-Gedruckten Figuren. Als gelernte Verfahrensmechanikerin für Kunststoff und Kautschuk Bauteile, war für sie die Nutzung der Produktionsart naheliegend. Für den Marionettenbau, der viele technische Elemente erfordert, bedeutete das für sie eine Erleichterung und eine Entdeckungsreise zugleich, da sich immer neue Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Anja Müller: Tierisch gute Theaterfiguren aus dem Puppenschuppen.

Lasst mich raus. Ich will leben.

Im Puppenschuppen von Anja Müller, einer kleinen Werkstatt in der Tübinger Altstadt, entstehen Theaterfiguren, die sich zwischen Objekt und Wesen, zwischen Material und Persönlichkeit zu lebendigen Charakteren formen. Aus Stoff, Schaumstoff, Holz, Kunststoff und gefundenen Materialien formt sie Körper, Gesichter und Charaktere. Ihre Figuren sind keine Reproduktionen, sondern eigenständige Unikate – gebaut für den Moment, in dem sich Material in Bewegung verwandelt und ein Gegenüber entsteht.

Für die Unikate verlassen einige dieser Bühnenwesen ihren eigentlichen Lebensraum. Fuchs und Wildschwein begegnen dem Publikum außerhalb des Spiels: ihrer Bewegung beraubt, aber noch immer voller Präsenz. Was sonst durch die Hand der Spielerin lebendig wird, bleibt hier still – und öffnet gerade dadurch den Blick auf Form, Material, Ausdruck und die geheimnisvolle Grenze zwischen Ding und lebendiger Figur.

Vielleicht warten sie nur darauf, dass jemand den Vorhang hebt?