An diesem Morgen passt der Prinzessin gar nichts. Das neue Kleid findet sie unpraktisch und die goldenen Pantoffeln zwicken und zwacken. Voller Wut wirft sie diese in den Garten und lernt so den Gärtnerjungen Tom kennen. Sie verbringt einen unbeschwerten Tag mit ihm im Garten, ganz ohne höfische Verpflichtungen. Ob sie sich am Ende mit ihrem Vater, dem König, wieder versöhnen kann?