Figurentheather Pantaleon - Wenn du mal groß bist

Bedrich Fritta, tschechischer Graphiker und Karikaturist, wurde 1941 zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Tommy nach Theresienstadt gebracht. Er arbeitete im Lager als technischer Zeichner. Inmitten der Hölle der Unmenschlichkeit versuchte er seinem kleinen Sohn, die Schönheit des Lebens zu zeigen und jeden Tag lebenswert zu machen. 1944 zeichnete er ein Buch für ihn: „Für Tommy zu seinem dritten Geburtstag in Theresienstadt“.

Dieses Bilderbuch, das versteckt und nach Kriegsende von einem überlebenden Freund ausgegraben wurde, diente als Idee für „Wenn du einmal groß bist“ des Figurentheaters Pantaleon: „Wir dürfen nicht schweigen, wir müssen die Geschichten der Opfer und ihrer Schicksale erzählen, denn nur so entsteht echte Betroffenheit, so wie es Zeitzeugen bisher getan haben und so wie es die Produktion tut. Denn neben dem Mitfühlen mit den Figuren, so hoffen wir zumindest, entsteht auch ein Bewusstsein dafür, dass unsere Freiheit ein unendlich kostbares Gut ist, dass unsere Demokratie, die uns diese Freiheit ermöglicht, nicht selbstverständlich ist und geschützt werden muss vor Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, egal auf welchem Feld sie statt?ndet. Wir dürfen sie nicht vergessen, die Leidtragenden des Holocaust, denn sie sind Aufforderung an uns, auch die, die heute unter unmenschlichen Diktaturen leiden, nicht zu vergessen. Sie sind die Mahnung zur Menschlichkeit und deswegen erzählen wir unsere Geschichte „Wenn du einmal groß bist.“ Entstanden ist ein Stück gegen das Vergessen, dass unter die Haut geht.

Zum 80. Jahrestag der Befreiung, für ALLE zwischen 14 und 20 Jahren