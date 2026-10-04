Tauchen Sie ein in die düstere Welt der Kriminalgeschichte!
Erleben Sie die berühmten Fälle:
• Die Millionenbetrügerei von Adele Spitzeder
• Der grausame Serienmörder Johann Eichhorn
• Die Verbrecher der Pantherbande
Fiktion vs. Fakten:
Ludwig Waldinger und Martin Arz beleuchten nicht nur die Details dieser spektakulären Fälle, sondern erkunden auch die Grenzen zwischen Fiktion und Realität.
Platz sichern für einen unterhaltsamen und spannenden Abend!
Info
Stadtbibliothek Sinsheim Schwimmbadweg 2 2, 74889 Sinsheim
Vorträge & Lesungen