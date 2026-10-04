Tauchen Sie ein in die düstere Welt der Kriminalgeschichte!

Erleben Sie die berühmten Fälle:

• Die Millionenbetrügerei von Adele Spitzeder

• Der grausame Serienmörder Johann Eichhorn

• Die Verbrecher der Pantherbande

Fiktion vs. Fakten:

Ludwig Waldinger und Martin Arz beleuchten nicht nur die Details dieser spektakulären Fälle, sondern erkunden auch die Grenzen zwischen Fiktion und Realität.

Platz sichern für einen unterhaltsamen und spannenden Abend!