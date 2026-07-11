Endlich wieder jung.

Jugend - die große Einbahnstraße voller Geisterfahrer. Warum mussten wir da runter? Warum altern wir überhaupt; das passt doch gar nicht zu uns. Findet dieses obskure "Altern" vielleicht nur in unseren Köpfen statt? Reden wir uns gesellschaftlich gesteuert bloß ein, alt zu sein und sind in Wahrheit jung und schön?

Fil, der gramlose Grübler, der flinke Linke ohne Pinke Pinke zeigt in 37 stark simplifizierten Lektionen, dass dem leider nicht so ist. Alter ist eine traurige Tatsache und wir sind alle alt. Du auch. Aber kann man da GAR nichts gegen machen? Doch. Fil, der raue Schlaue, der Bottleflipper ohne Tripper, hat einen verblüffend komplizierten Trost parat, den wir natürlich nicht in diesem Pressetext verraten. Da kommt erstmal schön in die Show, Kanaillen, macht mal feini feini Zahlemann und Söhne an der Kasse, ihr Kunden, umsonst ist der Tod (Mist, jetzt haben wir den Trost doch ausgeplaudert. Aber es gibt auch ganz tolle Lieder.)

Loriot, der glanzvolle Olle, meinte einst: "Altern ist eine Zumutung" - Fils Show ist eine Offenbarung. Deutschland ist eine Demokratie und von all dem überzeugt ihr euch am besten selbst.

Fil wuchs im Märkischen Viertel auf, wie Sido, entschied sich aber für eine Karriere abseits des Hip Hop. Er begann mit 15 Jahren für die Berliner Stadtzeitung " Zitty" Comics zu zeichnen und errang sich damit über die Jahre einen ehrlichen erdigen Ruhm bei seinen Mitbürgern. Mit 25 begann er, zusätzlich noch aufzutreten mit Gitarre und - eine Zeitlang, jetzt schon lange nicht mehr - mit einem fantastischen Stoffhai. Jetzt ist Fil über 50, sieht jünger aus (aber halt trotzdem nicht richtig gut. Er sieht aus, wie ein sehr unattraktiver 45jähriger) und - ach so, genau, hat auch bereits 2 Romane geschrieben. Nicht nur geschrieben, auch noch von einem bürgerlichen Verlag drucken lassen. Fil ist eine Art alte Stefanie Sargnagel mit Penis, die Gitarre spielen und zeichnen kann. Fil ist wie ein tropfender Hahn, der sich selber nervt. Sehr unterhaltsam für andere.

Seit 1992 begeistert FIL nicht nur als Comiczeichner, sondern auch als Sänger und Bühnen-Entertainer. Was andere nur denken, sagt FIL laut, charmant und treffsicher.

Mit scharfem Humor, Berliner Schnauze und politischer Comedy nimmt FIL kein Blatt vor den Mund – nichts und niemand ist vor seinem Spott sicher. In seinem neuen Programm hinterfragt Fil, ob das Altern nur eine Einbildung ist und zeigt, dass wir zwar alle älter werden, aber trotzdem jede Menge Trost, Witz und überraschende Lebensfreude finden können.