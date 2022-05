Filarmónica Joven de Colombia - 7. Meisterkonzert

Wer sich vorab auf das Gastspiel der Filarmónica Joven de Colombia und seines Mentors Andrés Orozco-Estrada einstimmen möchte, dem sei ein leicht im Netz zu findendes Video empfohlen,

bei dem das kolumbianische Jugendorchester und der Dirigent Strawinskys "Sacre" in einer choreografierten Fassung aufführen. Musikalisch ist das von hinreißender Energie und verspricht für das Stuttgarter Konzert mit Berlioz' Symphonie fantastique einen ähnlich berauschenden Trip. Denn Berlioz beschreibt da in zarten und drastischen Farben "Episoden aus dem Leben eines Künstlers", so lautet der Untertitel der Sinfonie. Wer solchen Nachwuchs hat, braucht sich um die Zukunft der Musik nicht zu sorgen.