Filder Wind Symphony Benefizkonzert

Die Filder Wind Symphony ist ein junges, freies Projektorchester für sinfonische Blasmusik der Extraklasse. Sie wurde 2014 von ihrem musikalischen Leiter Dominik Wagner im Rahmen seines Dirigierstudiums an der Musikhochschule Stuttgart, gegründet. Was damals mit ca 35 Musikern begann, ist inzwischen zu einem vollbesetzten sinfonischem Blasorchester mit über 60 Musikern aller Altersstufen gewachsen. Auch das ursprüngliche Einzugsgebiet im Raum Stuttgart und Filder hat sich großflächig bis in die Regionen Esslingen, Tübingen, Schorndorf und Göppingen verbreitet.

Die Filder Wind Symphony verbindet Musiker die zusätzlich zu ihrem Engagement in ihren heimischen Musikvereinen und Posaunenchören, eine Möglichkeit suchen sich musikalisch auszutoben. Durch ihr projektbezogenes Arbeiten steht sie dabei nicht in Konkurrenz zu den Vereinen, sondern möchte die vielfältige Blasmusiktradition bereichern und stärken. Das gegenseitige Kennenlernen und die dabei entstehenden Freundschaften, verbinden die Musiker dabei vereinsübergreifend.

In ca 5 Proben wird dabei (bei eigenständiger Vorbereitung) ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Programm erarbeitet, welches Klassiker und moderne Kompositionen der sinfonischen Blasmusik, aber auch klassische Adaptionen, sowie Musik aus Film und Musical beinhaltet. Auch die Eigenkompositionen des Dirigenten finden des Öfteren Einzug ins Konzertprogramm. Highlights ihrer noch jungen Geschichte, waren die beiden erfolgreichen Debütkonzerte im Konzertsaal der Musikhochschule Stuttgart im Rahmen des Bläserfestivals „Flashing Winds“, unter anderem als „Vorgruppe“ für das Heeresmusikkorps der Bundeswehr.

weitere Infos unter www.filder-wind.de

Projekt 2019:

Im Zentrum des diesjährigen Konzertprogrammes der Filder Wind Symphony stehen Franco Cesarini´s Bulgarische Tänze. Diese in 4 Sätze unterteilte Rhapsodie bearbeitet bekannte Lieder aus der bulgarischen Folklore. Charakteristische Dissonanzen sowie komplexe, unregelmäßige Rhythmen machen diese Lieder einzigartig. Gepaart mit der großen Klangfarbenpalette des sinfonischen Blasorchester ergibt es einen mitreißenden, abwechslungsreichen Hörgenuss.

Ebenfalls ein mitreißendes Werk ist „Hymn to the Sun with the Beat of Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa, der auf eindrucksvolle Weise die Symbiose von Erde und Sonne zum Klingen bringt und in einem klangvollen Sonnenaufgang endet. Abgerundet wird das Programm unter anderem durch Werke wie „Conga del Fuego Nuevo“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez, oder der Filmmusik aus „How to train your Dragon“. Es erwartet sie auf jedenfall ein spannender und abwechslungsreicher Konzertnachmittag mit der Filder Wind Symphony und ihrem Dirigenten Dominik Wagner.

Eintritt frei! Spenden zugunsten der Stiftung Stadtkirche St. Bernhard Winnenden

(Im Anschluss an das Konzert findet ein Ständerling mit Bewirtung des WWKV und ein Infostand der Stiftung Stadtkirche statt)